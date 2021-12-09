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Во Владивостоке уже десятые сутки продолжают убирать снежные сугробы

9 декабря 2021, 02:15
Фото: Фото МБУ «Содержание городских территорий» /www.vlc.ru
Силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» вывозят снег с прибордюрных полос, а также совместно с привлечёнными организациями наводят порядок на пешеходных зонах.

В пресс-службе мэрии отмечают: прошедшей ночью снег вывозили с центральных улиц и основных городских маршрутах, днём эту работу продолжают на тех участках, где работа спецтехники не вносит серьезных затруднений в движение автотранспорта.

Минувшей ночью снег вывозили с Фонтанной, Бестужева, 1-й Морской, проспекта Красного Знамени (от поворота на Шилкинскую до Третьей Рабочей), от Аллилуева в сторону Баляева, с Уборевича (от Суханова до Партизанского проспекта), Алеутской (от ж/д вокзала до Светланской), Светланской (от «Лазо» до сквера Невельского), Гоголя, Лазо (от Светланской до Суханова), Нейбута, Адмирала Юмашева, моста на пересечении Гоголя и проспекта Красного Знамени. Также техника была задействована в сгребании снега на прибордюрной полосе в районе кольца Толстого, на Третьей Рабочей, участке от Сабанеева в сторону Рудневского моста, на Некрасовском путепроводе, верхней остановке «Молодёжная» и по другим адресам.

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