Жители ДФО взаймы стали брать больше и надолго

Он добавил, что жители ДФО задолжали банкам свыше полутора триллионов рублей. За год общий долг возрос почти на четверть. Средний уровень просроченной задолженности в округе снизился с 4,2% до 3,6%. Это ниже, чем по России в целом, ― 4%.