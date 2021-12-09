zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители ДФО взаймы стали брать больше и надолго

9 декабря 2021, 04:47
Фото: 1mediainvest.ru
Дальневосточные банки выдали потребительских кредитов в III квартале общим объёмом почти на 28% больше, чем за тот же период прошлого года.
Сюжет
Банки

В пресс-службе Дальневосточного главка Банка России отметили рост доли займов, предоставленных заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки, увеличилась и доля кредитов сроком свыше пяти лет.

По словам начальника экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергея Белокриницкого, регулятором уже ужесточены условия выдачи займов: чем выше долговая нагрузка заемщика, тем выше стали требования к нему.

— В дальнейшем планируется ввести новый инструмент, позволяющий устанавливать количественные ограничения на выдачу рискованных необеспеченных потребительских кредитов. Все это позволит более эффективно воздействовать на ситуацию с закредитованностью граждан, — отметил Сергей Белокриницкий.

Он добавил, что жители ДФО задолжали банкам свыше полутора триллионов рублей. За год общий долг возрос почти на четверть. Средний уровень просроченной задолженности в округе снизился с 4,2% до 3,6%. Это ниже, чем по России в целом, ― 4%.

Наибольший годовой прирост розничного кредитного портфеля наблюдался в Приморье и на Чукотке — около 28%. Доля просроченной задолженности в этих регионах составила 3,7 и 2,2% соответственно.

Материалы по теме
Эксперт рассказал, чем грозит отключение банков РФ от международной системы SWIFT
#Новости#Банки#Банк России#Приморье#Экономика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56