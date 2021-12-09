Жители Приморья выбрали самый популярный нацпроект

Проведены ремонты дорог и в муниципалитетах. В том числе на улицах Щорса, Первая, Ульяновская, Херсонская и Дзержинская Артемовского городского округа, на улицах Анисимовская и Красноармейская в Шкотово, в Смоляниново – на Первомайской, Совхозной, Лесной. В Штыково проведен ремонт на улице Гидроузла, в Многоудобном – на Дуэльской, в Анисимовке – на Партизанской, в Новонежино – на Мельничной.