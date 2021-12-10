На новогодние праздники поезда в Приморье станут ходить чаще

«Пассажиры, планирующие отправиться из Владивостока в Хабаровск и обратно, могут приобрести билеты в фирменный поезд “Океан” № 5/6 сообщением Владивосток-Хабаровск, отправлением из Владивостока с 12 по 30 декабря шесть раз в неделю, кроме 18, 25 декабря и ежедневно с 1 по 9 января и с 11 по 31 января 2022 года по нечетным числам. В обратном направлении поездом №6 Хабаровск-Владивосток с 13 по 30 декабря шесть раз в неделю, кроме 18, 25 декабря и ежедневно с 1 по 10 января и с 12 по 31 января 2022 года по четным числам», – пояснили в ведомстве.