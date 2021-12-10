По просьбам горожан: во Владивостоке всё меньше мест для парковки

Таким образом, как указали в пресс-службе мэрии, освобождают пожарные проезды к многоквартирным домам.
Часть проездов к домам не позволяют организовать парковку машин по обеим или даже одной стороне дороги, уточнили в городском управлении дорог и благоустройства. Горожане паркуют на таких участках машины, а автомобили оперативных служб порой попросту не могут проехать. Поэтому городской администрацией совместно с ГИБДД и МЧС разработан перечень адресов, где для обеспечения проезда необходимо ограничить парковку машин.
В числе адресов, рядом с которыми в ближайшее время установят знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор», — Монтажная, 11, Третья, 7, 7а, 7б, 7г, Ильичева, 14, Уборевича, 14 и Океанский проспект, 41.
Ранее сообщалось, что изменится схема движения транспорта на улице Калинина. На участке между домами № 33 и № 29 появятся знаки, запрещающие парковку на обочинах дороги. Это сделано на основе многочисленных обращений граждан.