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По просьбам горожан: во Владивостоке всё меньше мест для парковки

10 декабря 2021, 07:30
Фото: www.vlc.ru
В краевом центре появятся новые адреса, где уже в ближайшие дни установят дорожные знаки, запрещающие парковку.

Таким образом, как указали в пресс-службе мэрии, освобождают пожарные проезды к многоквартирным домам.

Часть проездов к домам не позволяют организовать парковку машин по обеим или даже одной стороне дороги, уточнили в городском управлении дорог и благоустройства. Горожане паркуют на таких участках машины, а автомобили оперативных служб порой попросту не могут проехать. Поэтому городской администрацией совместно с ГИБДД и МЧС разработан перечень адресов, где для обеспечения проезда необходимо ограничить парковку машин.

В числе адресов, рядом с которыми в ближайшее время установят знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор», — Монтажная, 11, Третья, 7, 7а, 7б, 7г, Ильичева, 14, Уборевича, 14 и Океанский проспект, 41.

Ранее сообщалось, что изменится схема движения транспорта на улице Калинина. На участке между домами № 33 и № 29 появятся знаки, запрещающие парковку на обочинах дороги. Это сделано на основе многочисленных обращений граждан.

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#Новости#Парковка#Владивосток#Приморье#Общество
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