По просьбам горожан: во Владивостоке всё меньше мест для парковки

Часть проездов к домам не позволяют организовать парковку машин по обеим или даже одной стороне дороги, уточнили в городском управлении дорог и благоустройства. Горожане паркуют на таких участках машины, а автомобили оперативных служб порой попросту не могут проехать. Поэтому городской администрацией совместно с ГИБДД и МЧС разработан перечень адресов, где для обеспечения проезда необходимо ограничить парковку машин.