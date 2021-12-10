Практически все социально значимые услуги доступны приморцам в электронном виде

«Практически за любой социальной услугой можно обратиться через личный кабинет на сайте портала Госуслуг. Дистанционно оформить выплаты, пенсии, субсидии, лицензии, организовать отдых детей во время каникул теперь можно не выходя из дома. Это особенно актуально в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки», — разъяснили специалисты.