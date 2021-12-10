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Практически все социально значимые услуги доступны приморцам в электронном виде

10 декабря 2021, 00:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Приморье все социально значимые услуги перевели в электронный вид. Жителям региона доступны социальные выплаты, пенсии, субсидии на оплату ЖКХ с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг.

По данным местного министерства цифрового развития и связи, с 1 декабря приморцы могут выбрать любую из 90 социально значимых услуг в электронном виде.

«Практически за любой социальной услугой можно обратиться через личный кабинет на сайте портала Госуслуг. Дистанционно оформить выплаты, пенсии, субсидии, лицензии, организовать отдых детей во время каникул теперь можно не выходя из дома. Это особенно актуально в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки», — разъяснили специалисты.

Кстати, по поручению президента РФ, перевести социально значимые государственные и муниципальные услуги следовало до 2023 года.

#Новости#Интернет#Госуслуги#Приморье#Общество
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