Приморье в лидерах Дальнего Востока по объемам жилищного строительства

«В этом году мы уже сдали 114 квартир в Уссурийске, во Владивостоке 72 квартиры. Стоимость такой аренды – на 50% ниже, чем на рынке. И главное – съемщики имеют право спустя полгода выкупить это жилье на условиях дальневосточной ипотеки. В целом, к 2023 году мы сдадим арендное жилье для 3000 семей. Это хорошая программа, которую нужно разворачивать. Знаю, что Минвостокразвития сейчас внедряет эту программу по всему Дальнему Востоку. Получив жилье в аренду, а затем взяв его в ипотеку, человек связывает себя с Дальним Востоком», – рассказал Олег Кожемяко.