«Ростелеком» и VEB Ventures создали СП для строительства магистральных линий связи нового поколения

«Объем экспорта ИТ-услуг из одного Китая к 2025 году может достигнуть $50 млрд. Для всего азиатского региона эта цифра будет еще более существенной. Поэтому так важно использовать потенциал России с точки зрения транзита интернет-трафика, прогнозировать спрос на каналы связи и вырабатывать актуальные решения. К тому же сами проектные работы будут выполнять компании малого и среднего бизнеса регионов, где проходит кабель. Кроме того, в проекте будут использованы полностью российские технологии, в том числе волоконно-оптический кабель отечественного производства. Это принципиально важная для нас социальная составляющая проекта, которая создаст дополнительные рабочие места фактически по всей протяженности магистрали: от Владивостока до Санкт-Петербурга», — отметил генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.