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Жителей Владивостока приглашают сдать кровь на сахар и холестерин

10 декабря 2021, 05:15
Фото: 1mediainvest.ru
Завтра, в субботу, 11 декабря, во Владивостоке пройдёт акция «Здоровью — зелёный свет».

В Краевом доме молодежи (пр. 100-летия Владивостока, 103) с 13 до 15 часов ожидаются выступления врача-кардиолога, диетолога, специалиста по вопросам медицинской профилактики. Они расскажут о принципах рационального питания и физической активности, сохранение здоровья, проблемах сердечнососудистых заболеваний, как оказать первую помощь при гипертоническом кризе, боли в области сердца, при инсульте, инфаркте миокарда, аритмии и т. д.

Доктора ответят на вопросы владивостокцев — как сохранить здоровье, правильно питаться и какие тревожные симптомы должны насторожить.

Пришедшие на встречу с врачами горожане не только послушают лекции на тему сохранения здоровья, получат рекомендации, но и сами попробуют сделать оздоровительный комплекс упражнений.

В ходе мероприятия можно будет сдать кровь на сахар и холестерин и померить давление, сообщили в пресс-службе мэрии.

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#Новости#Здоровье#Врачи#Владивосток#Приморье#Общество
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