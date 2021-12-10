Жителей Владивостока приглашают сдать кровь на сахар и холестерин

В Краевом доме молодежи (пр. 100-летия Владивостока, 103) с 13 до 15 часов ожидаются выступления врача-кардиолога, диетолога, специалиста по вопросам медицинской профилактики. Они расскажут о принципах рационального питания и физической активности, сохранение здоровья, проблемах сердечнососудистых заболеваний, как оказать первую помощь при гипертоническом кризе, боли в области сердца, при инсульте, инфаркте миокарда, аритмии и т. д.
Доктора ответят на вопросы владивостокцев — как сохранить здоровье, правильно питаться и какие тревожные симптомы должны насторожить.
Пришедшие на встречу с врачами горожане не только послушают лекции на тему сохранения здоровья, получат рекомендации, но и сами попробуют сделать оздоровительный комплекс упражнений.
В ходе мероприятия можно будет сдать кровь на сахар и холестерин и померить давление, сообщили в пресс-службе мэрии.