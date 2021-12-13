Депутаты Думы Хасанского района обратились к губернатору с просьбой о реформе МСУ

- Сегодня органы местного самоуправления разделены на два уровня. Первый – городские и сельские поселения, второй – муниципальные районы и городские округа. В каждом муниципальном районе есть районные администрации, избраны думы. При этом уровнем ниже – в городских и сельских поселениях этого же района есть свои администрации и депутаты. Объединение в округа предполагает централизацию органов местного самоуправления. Все поселения, объединённые в округ, становятся единой административной единицей, при этом территориальное деление не меняется. На примере Хасанского района, в котором восемь поселений - шесть городских и два сельских, это означает, что вместо восьми администраций и восьми муниципальных комитетов, которые работают сейчас и над которыми есть ещё и власти муниципального района, будет единая администрация, единый представительный орган, куда будут избираться депутаты от каждой территории, а также единый бюджет, - пояснила Вероника Ильина.