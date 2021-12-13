zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Около 700 контейнеров для раздельного сбора мусора для Приморья изготовят заключенные

13 декабря 2021, 05:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Контейнеры для раздельного сбора мусора в Приморье будут изготавливать в исправительной колонии. Новый контракт предусматривает около 700 новых металлоконструкций.

Правительство Приморского края, местный экологический оператор продолжают сотрудничать с ГУФСИН региона. Заключенные изготовляют контейнеры для ТБО, которые потом использутся по всему краю.

В 2020 году руками заключенный были сделаны 5 тысяч металлических контейнеров, которыми теперь пользуются жители Приморья.

Контроль качества продукции осуществляют представители министерства ЖКХ Приморья и краевого экологического оператора. Колонии располагают специализированным оборудованием для резки и сварки металла. С его помощью они не только изготовляют контейнеры для ТБО, но и производят разнообразную продукцию для нужд всей колонии.

#Новости#ТБО#Производство#Мусор#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56