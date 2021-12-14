Откуда берутся «фейки» о вакцинации в интернете? Рассказывает приморский блогер

Если же вы все же используете соцсети как новостную ленту, то и тут особых переживаний испытывать не нужно. Простое правило — читайте федеральные СМИ и крупнейшие региональные источники. У СМИ не так много шансов соврать вам напрямую — их за это Роскомнадзор «ат-та-та» на очень много денег. Правда есть еще разного пошиба инфлюенсеры, но если вы это читаете, то скорее всего ваш «пантеон» говорящих голов «живет» в телевизоре и о том, что же сказала у себя на YouTube-канале некая Мария Шукшина вы узнаете, в лучшем случае, из вечерних новостей.