Приморскому бизнесу не хватает сотрудников

Если предложить сумму выше зарплатного максимума на рынке, откликов будет не просто много, а слишком много — и среди них, возможно, попадутся действительно хорошие. Но готовьтесь к большой работе по отсеву неадекватных откликов от случайных людей («Ого, какая зарплата! Откликнусь — а вдруг?»), предупреждают эксперты сайта по поиску работы и сотрудников.