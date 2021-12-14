Росстат отметил интересные тенденции в аграрной отрасли

— Это очень важно: стимулируя рост объёмов производства в сельхозорганизациях и у фермеров, необходимо организовывать кооперацию и закупки у них этой продукции, чего сейчас, к сожалению, не происходит, — резюмировал заместитель руководителя Росстата.