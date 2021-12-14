В Приморье чаще всего страхуются от несчастных случаев

Динамика в потребкредитовании и возобновление зарубежных поездок также увеличили спрос на полисы страхования от несчастных случаев и дополнительного медицинского страхования (ДМС). Рост числа заключенных договоров в этих сегментах составил 44% и 12% соответственно, но остался ниже допандемического уровня. Спрос на ДМС объясняется и относительно невысокой стоимостью полисов для физических лиц. В III квартале средняя величина страховой премии в розничном сегменте составила 1,8 тыс. рублей, в корпоративном — 51,3 тыс. рублей.