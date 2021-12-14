«Восточно-Уральский Терминал» держит позиции

Совершенствование технологического процесса — одна из главных задач, которые стоят перед стивидорами. И хотя за минувшие годы отработана цепочка перевалки твёрдого топлива на экспорт, ещё есть над чем работать. Сегодня поступающий в железнодорожных вагонах уголь выгружается из вагонов на передаточную зону грузовой площадки. Отсюда по закрытым транспортным галереям он перемещается либо на хранение в крытые склады ёмкостью 160 тысяч тонн, либо с помощью судопогрузочных машин, оснащённых локальной системой орошения, через закрытые галереи и специальный рукав загружается в трюм судна. Чтобы угольная пыль не попадала в морскую акваторию, стрелы судопогрузочных машин оборудованы дополнительными пологами. Эти защитные средства с той же целью также натягивают между бортом судна и причалом.