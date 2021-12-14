«Восточно-Уральский Терминал» держит позиции

Если учесть, что в условиях разразившейся пандемии коронавируса многие предприятия продолжают терять свои производственные позиции, такой результат стивидоры смело относят к своим достижениям.
По пути модернизации
Находкинская компания ООО «ВУТ» по-прежнему является одной из самых технологичных среди 11 стивидорных компаний городского округа. В производственном процессе перевалки угля здесь задействована самая современная спецтехника: немецкие мобильные перегружатели марки Sennebogen 875E с объёмом ковша 10 кубометров и системой пылеподавления, погрузчики марки Volvo с объёмом ковша 16 кубометров, гусеничные бульдозеры марки Liebherr с отвалами 10 и 22 кубометра. Не останавливаясь на достигнутом, компания провела реконструкцию и модернизацию конвейерных линий, железнодорожных путей и железнодорожного хозяйства, что способствует её дальнейшему развитию.
Поскольку требования к качеству угля на международном рынке продолжают расти, на терминале всё время работают над усовершенствованием системы сепарации. Одно из последних нововведений — к имеющимся 12 магнитным сепараторам добавили ещё четыре, более мощные, приобрели новые скрининговые решётки, благодаря чему удаётся «вылавливать» из общего потока груза даже мелкие металлические предметы вроде гвоздей или проволоки-катанки. Всё это в совокупности позволяет успешно решать поставленные перед коллективом задачи.
— Немалая работа в этом направлении была проделана нами и в последнее время. Например, в процессе реконструкции железнодорожного хозяйства терминала протяжённость внутренних железнодорожных путей удалось увеличить с 4,2 до 5,6 километра. Благодаря этому теперь можем ставить под одновременную обработку целый железнодорожный состав — а это 71 вагон. Параллельно завершаем первый этап проектирования реконструкции 3-го районного парка, что позволит значительно увеличить пропускную способность угольного порта и улучшить работу железнодорожной станции «Находка-Восточная», — рассказал генеральный директор ООО «Восточно-Уральский Терминал» Сергей Востриков.
Совершенствование технологического процесса — одна из главных задач, которые стоят перед стивидорами. И хотя за минувшие годы отработана цепочка перевалки твёрдого топлива на экспорт, ещё есть над чем работать. Сегодня поступающий в железнодорожных вагонах уголь выгружается из вагонов на передаточную зону грузовой площадки. Отсюда по закрытым транспортным галереям он перемещается либо на хранение в крытые склады ёмкостью 160 тысяч тонн, либо с помощью судопогрузочных машин, оснащённых локальной системой орошения, через закрытые галереи и специальный рукав загружается в трюм судна. Чтобы угольная пыль не попадала в морскую акваторию, стрелы судопогрузочных машин оборудованы дополнительными пологами. Эти защитные средства с той же целью также натягивают между бортом судна и причалом.
Это современный способ перевалки насыпных грузов. Он позволяет в несколько раз снизить попадание угольной пыли в окружающую среду и море. Примерно 85% грузов на терминале хранится сейчас в крытых складах. На открытых площадках уголь стараются не держать, а если и случается, то штабели в обязательном порядке закрывают укрывными пологами, чтобы ветер не разносил угольную пыль.
Экологию — во главу угла
Вопросам экологии стивидоры из года в год уделяют пристальное внимание. В летний период круглосуточно на производстве работает несколько водяных пушек, в зимний — их переводят на снежный вариант. В здании вагоноразгрузочной галереи и на площадке временного хранения успешно функционирует автоматическая система орошения. Одновременно продолжается борьба с угольной пылью на конвейерных лентах и в центральной пересыпной станции. Регулярно ведётся производственный экологический и аналитический контроль негативного воздействия источников загрязнения, в частности, выполняется отбор проб морской воды в акватории угольного порта.
Чтобы контролировать состояние атмосферного воздуха и метеорологических параметров, три автоматизированных пункта наблюдения установлены прямо на территории терминала, два — на границе санитарно-защитной зоны, один — непосредственно в зоне выгрузки угля — т. е. в наиболее загрязнённых точках, рекомендованных Роспотребнадзором. Все датчики прошли поверку и работают в системе онлайн. В автоматическом режиме они снимают соответствующие показания и передают их в Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора и другие контролирующие организации. Последние проверки ООО «ВУТ» представителями контролирующих органов ещё раз показали, что превышений предельно допустимой концентрации угольной пыли нет.
Одно из существенных технологических достижений компании в совершенствовании системы экологии — мобильные перегружатели марки Sennebogen, которые оснащены грейферами с встроенной автоматической системой пылеподавления. Грейферы нового поколения, разработанные и изготовленные французской фирмой ARDEN по индивидуальному заказу ООО «Восточно-Уральский Терминал», уже доказали свой экологический эффект. Кстати, таким новшеством в настоящее время не может похвалиться ни одна из одиннадцати стивидорных компаний Находки.
Руководствуясь требованиями природоохранного законодательства, компания продолжает заниматься строительством тентового ангара над выгрузочной зоной. Общая стоимость проекта — более 700 миллионов рублей. Его реализация, можно сказать, станет последней стадией в технологической цепочке перехода терминала на закрытый способ перевалки. С этой же целью в ближайшей перспективе планируют приобрести две новые судопогрузочные машины. В соответствии с генеральным планом развития по мере поступления средств от перевалки угля компания и дальше намерена модернизировать производство и совершенствовать экологическую систему терминала.
И про «социалку» не забывают
Придерживаясь идеологии социально ответственного бизнеса, ООО «Восточно-Уральский Терминал» активно участвует в социальной жизни Находкинского городского округа. К примеру, в конце прошлого года стивидорная компания помогла приобрести новое тентовое покрытие для ремонта крыши Малой ледовой арены, где тренируются воспитанники детского хоккейного клуба «Дельфин». На эти цели терминал выделил почти два миллиона рублей, ведь проблему нужно было решать срочно.
Крыша «Дельфина» изрядно прохудилась, и, начиная с весны до поздней осени сложно было поддерживать лёд в «рабочем» состоянии. Лучи солнца пробивались сквозь зияющие дыры старого покрытия и растапливали ледовую арену, создавая массу неудобств. По первой же просьбе стивидоры пришли на помощь и помогли устранить причину неустройства. В «Дельфине» вновь забурлила жизнь. Сейчас здесь занимаются около сотни юных хоккеистов: они участвуют в юношеской хоккейной лиге, выезжают на региональные и международные турниры. И подобных добрых дел на счету ООО «ВУТ» немало.
Один из его последних социальных проектов — строительство спортивной площадки для Находкинского центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В торжественной церемонии её открытия приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, находившийся в это время с рабочей поездкой в Находке, и глава Находкинского городского округа Тимур Магинский. Новая спортивная площадка стала прекрасным подарком детям от стивидоров. На ней есть себя универсальное поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол, гимнастическая площадка с многофункциональными спортивными снарядами. Зрительские трибуны оборудованы удобными и всепогодными сиденьями из палубной доски, защищены от осадков навесом из поликарбоната, есть даже сетка — она предохраняет болельщиков и окна соседних многоэтажек от «шальных» мячей и высоких футбольных пасов. На сооружение такого комплекса ООО «Восточно-Уральский Терминал» направил более 14 миллионов рублей.
Директор центра содействия семейному устройству Татьяна Тумакова, и, безусловно, сами дети, оставшиеся без попечения родителей, благодарны «Восточно-Уральскому Терминалу» за подарок. Теперь у них есть где заниматься спортом и проводить соревнования в любое время года.
— Дети рады. А мы испытываем огромное удовлетворение от подаренной им радости. Много ли нужно ребятам? Надеемся, новая детская спортивная площадка станет центром притяжения для школьников разного возраста, уровня физической и спортивной подготовки, даст толчок новым рекордам и победам юных спортсменов — как на городских, так и на краевых и региональных турнирах, — подчеркнул в завершение Сергей Востриков.