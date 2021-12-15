Копейку доллар бережёт?

Упорядоченный хаос
Первые колокольчики свежих антироссийских санкций зазвенели в российских СМИ перед тем, как зарубежные издания анонсировали разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. На этот раз журналисты предположили, что американское правительство собирается пойти на крайние меры и отключить Россию от SWIFT.
Курс доллара, как показывают эксперты, весь год был достаточно нестабилен, самой низкой точкой стал день 25 октября, когда валюта впервые за указанный период пробила отметку в 70 рублей. Впрочем, достаточно быстро американский доллар отыгрался и пошёл в рост, но новости о новых санкциях продавили курс доллара, и к моменту разговора президентов он опустился на несколько пунктов.
Приморцы во второй половине 2021 года, как говорят эксперты, достаточно активно скупали иностранную валюту, в основном — доллары и евро. Особенно бойко торговля деньгами шла в сентябре и октябре.
– Изменение спроса на валюту мы наблюдаем примерно с середины сентября. Связываем это с сезонным фактором: летом активность клиентов традиционно ниже. Кроме того, заметно укрепилась национальная валюта — в сентябре держалась на уровне ниже 73 рублей за доллар, а в октябре уже ниже 72, — отмечал начальник Казначейства Финансового департамента ПАО АКБ «Приморье» Алексей Коваленко.
Он подчеркивал, что курс доллара относительно рубля на тот момент находился на минимальных уровнях за весь год, с другой стороны, рост интереса людей был обусловлен высокими ценами на энергоресурсы: нефть, газ могут дать рублю возможность укрепиться ещё сильнее.
Руководитель Центра финансового анализа и прогнозирования Александр Ивашкин отметил, что доллары США, несмотря на то, что показывают сейчас нестабильный курс, всё равно остаются средством накопления для граждан. Уже не раз случались ситуации, когда ослабление позиций доллара сменялось его взлётом, причём долгим и резким, и давать прогнозы, как долго продолжится нынешний тренд на укрепление рубля, никто не берётся. Поэтому вполне оправданно, что граждане держат часть своих сбережений в иностранной валюте, пытаясь уберечь накопления от инфляции.
– В Приморье три валюты популярны у граждан в качестве инвестирования денег. Это американский доллар, евро и йена. Их закупают и для планируемых туристических поездок, и для ведения внешнеэкономической деятельности. Несмотря на то, что для этих же целей подходит китайский юань, я не стал бы его покупать для инвестиций. Во-первых, юань не регулируется рынком. Во-вторых, пока многие страны для туризма закрыты, и когда станут возможны туристические обмены, неизвестно, — отметил Александр Ивашкин.
SWIFT-катастрофа
При этом эксперт подчеркивает, что отключение от SWIFT является «чёртом, которого малюют». Он считает, что отрезать целую страну от платёжной системы никто не будет, так как этот отчаянный шаг является невыгодной партией для обеих сторон. Этого же мнения придерживается директор французского отделения консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин, который в интервью РБК сказал, что варианты санкций как с отключением от SWIFT, так и с запретом на конвертацию валют не будут использованы, а являются лишь частью политического торга.
По словам руководителя Центра финансового анализа и прогнозирования Александра Ивашкина, ограничить РФ доступ к всемирным межбанковским финансовым каналам связи (SWIFT) теоретически возможно, но практически невыполнимо. В нашей стране действуют на сегодня примерно 340 банков, все их можно условно поделить на три группы: государственные — а это шесть крупнейших банков страны, а также частные и со 100%-ным иностранным капиталом.
– Не думаю, что решатся отключить от системы SWIFT все три группы банков разом, это слишком жёстко и совсем неразумно. Также очень сомневаюсь, что применят санкции и в отношении банков с участием иностранного капитала, — заявил эксперт.
Он отметил, что в случае введения санкций и «отлучения» от SWIFT определённого банка или целой группы, гражданам, пользующимся картами попавших в этот список финансовых организаций, грозят затруднения при переводе средств за границу, а также пользовании картой за пределами РФ. Рублёвые счета, открытые в этих банках, под санкции не попадут.
Кроме того, не стоит сильно переживать, если российским банкам, как грозят, откажут в покупке самой ходовой валюты в мире — долларов и евро. У большинства российских кредитно-финансовых организаций счета в долларах открыты в американских банках, в евро — в германских. Если санкции будут вводить американские банки и откажут в покупке их денег, то посредством корреспондентских отношений доллары для вас приобретут европейски банки. И наоборот. Правда, сам процесс совершения банковских операций усложнится, и возрастут в два раза комиссионные финансистов при конвертации валют.
Может ли Россия защититься от санкций и чем обернётся гипотетическая «экономическая блокада» для простых россиян? На бытовом уровне отключение России от SWIFT повлечёт подорожание продуктов, в первую очередь — импортных. Недосягаемые нынче зарубежные деликатесы станут ещё более недосягаемыми, а холодильники простых рабочих опять похудеют.
Будет день — будет и пища
На уровне страны, по мнению экспертов, будут приняты защитные меры, одной из которых может стать использование других промежуточных иностранных валют для обмена, например, конвертация рублей в юани, а затем юаней в доллары. Однако на практике такие операции осуществить непросто и они будут стоить достаточно дорого.
– Подключение к долларовой банковской системе даёт возможность торговать практически со всем миром, потому что почти во всех странах есть развитая система корсчетов в долларах. Такой системы корсчетов нет ни у рубля, ни у юаня, ни даже у евро, — объяснял ещё в 2019 году директор «антисанкционного» департамента Минфина Дмитрий Тимофеев.
На сегодняшний день все самые ликвидные валютные пары включают доллар. А торговля в парах, не включающих доллар, часто осуществляется через доллар как валюту-посредник. Соответственно, ликвидность в таких парах, как рубль — юань, рубль — индийская рупия и т. д. по-прежнему очень низкая, и их использование для конвертации больших денежных объёмов будет сопряжено со значительными техническими и финансовыми издержками.
Кроме того, американские санкции обычно включают стандартные положения, запрещающие сделки, специально предназначенные для обхода санкций. Поэтому использование валют-посредников с целью получения долларов, скорее всего, всё равно будет предполагать санкционный риск для контрагентов.
В любом случае пока отключение России от мировых платёжных систем не планируется. Но растущие очереди в обменниках ясно дают понять, что «русский мужик» научился креститься до того, как прогремит гром.