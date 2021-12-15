Копейку доллар бережёт?

При этом эксперт подчеркивает, что отключение от SWIFT является «чёртом, которого малюют». Он считает, что отрезать целую страну от платёжной системы никто не будет, так как этот отчаянный шаг является невыгодной партией для обеих сторон. Этого же мнения придерживается директор французского отделения консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин, который в интервью РБК сказал, что варианты санкций как с отключением от SWIFT, так и с запретом на конвертацию валют не будут использованы, а являются лишь частью политического торга.