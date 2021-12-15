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Приморье заняло первую строчку рейтинга регионов ДФО для санаторного отдыха

15 декабря 2021, 06:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В 2021 году Приморский край занял первое место в рейтинге регионов Дальнего Востока для санаторного отдыха. Исследование провел портал бронирования «санатории-россии».

«Санаторно-курортный отдых в Приморском крае, в первую очередь, представлен санаториями, созданными возле источников лечебных вод в Шмаковке. Эти санатории хорошо известны как в регионе, так и за его пределами», — рассказал руководитель регионального агентства по туризму Владимир Щур.

Рейтинг составили подвергнув анализу данные о популярности отдыха в санаториях России в 2021 году по поисковым запросам, частоте бронирования и заполняемости санаториев.

В ТОП-5 Дальнего Востока вошли Приморье — 3 320 рублей в сутки за проживание, питание, лечение, ЕАО — 3 410 рублей, Бурятия — 3 260 рублей, Хабаровский край — 2 360 рублей, Приамурье — 2 250 рублей.

По России ТОП-3 возглавили Краснодарский край, Крым и Ставрополье.

#Новости#Здоровье#Дальний Восток#Туризм#Приморье#Общество
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