Приморье заняло первую строчку рейтинга регионов ДФО для санаторного отдыха

«Санаторно-курортный отдых в Приморском крае, в первую очередь, представлен санаториями, созданными возле источников лечебных вод в Шмаковке. Эти санатории хорошо известны как в регионе, так и за его пределами», — рассказал руководитель регионального агентства по туризму Владимир Щур.
Рейтинг составили подвергнув анализу данные о популярности отдыха в санаториях России в 2021 году по поисковым запросам, частоте бронирования и заполняемости санаториев.
В ТОП-5 Дальнего Востока вошли Приморье — 3 320 рублей в сутки за проживание, питание, лечение, ЕАО — 3 410 рублей, Бурятия — 3 260 рублей, Хабаровский край — 2 360 рублей, Приамурье — 2 250 рублей.
По России ТОП-3 возглавили Краснодарский край, Крым и Ставрополье.