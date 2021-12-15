То погода, то QR-коды: приморцы не спешат за новогодними подарками, оставляя бизнес без привычных доходов

Люди специально планируют крупные покупки на конец года, копя деньги, занимая в банках и рассчитывая на ежегодные премии, а также на скидки и акции, приятные бонусы и подарки, которыми продавцы заманивают покупателей.
«Расскажи, Снегурочка…»
В этом году приятный ежегодный шопинг для некоторых приморцев отменяется: с 30 ноября краевой Роспотребнадзор ввёл дополнительные санитарно-противоэпидемические меры. QR-код о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции либо о перенесённом заболевании граждане должны теперь предъявлять на входе во все промтоварные магазины, за исключением аптек и павильонов с товарами первой необходимости. Кроме того, врачи в качестве эффективных мер защиты от заражения COVID-19 называют не только ношение масок и прививки, но и соблюдение социальной дистанции. В том числе — отказ от посещения больших корпоративов и других массовых мероприятий.
Кроме того, упала и покупательская способность населения. По данным Приморскстата, средняя реальная заработная плата в крае за январь–август 2021 года составила 52 856 рублей — на 2,4% больше, чем за тот же период 2020 года. Но потребительские цены в Приморье увеличились по сравнению с декабрем 2020 года на 4,6%.
Как пандемийные ограничения и снижение доходов трудящихся скажутся на предновогодних продажах в этом году, изданию «Золотой Рог» рассказали предприниматели, чьи товары и услуги всегда были одними из самых востребованных в зимние праздники.
А в ресторане…
Слабая заполняемость предприятий общепита наблюдается повсеместно, и, в основном, по причине введения QR-кодов при посещении общепита, говорит операционный директор одного из популярных ректоранов Владивостока Евгений Докалин.
По его словам, обычно бронировать столы в ресторане для проведения новогодних корпоративов начинают с сентября, и к началу декабря, как правило, все места с 20 числа последнего месяца года уже заняты. В этом году заказы начали поступать только в ноябре, и на конец первой декады декабря занята только последняя предновогодняя пятница — 24 декабря. На остальные дни зал забронирован — когда наполовину, когда — на треть. Скорее всего, по общему итогу будет 50%-ная заполняемость. Есть случаи, когда отказываются от брони, ссылаясь на то, что сложно собрать компанию из 10-15 человек с QR-кодами.
— Мы не видим стремление людей, решивших отметить Новый год в ресторане, каким — то образом сэкономить. Люди, которые привыкли в ресторане праздновать новогодние торжества, заказывают то же, что и год назад, нельзя сказать, что стали меньше есть, или просят сделать более скудное меню. Новый год для россиян — это как день рождения, люди привыкли праздновать его максимально широко, — отмечает ресторатор.
Он также указывает на то, что встреча этого, 2021 года, уже заметно отличалась от празднования предыдущего, допандемийного.
— Заполняемость зала упала, больших компаний в ресторане не было, но в предновогодние дни было много заявок на доставку еды в офисы. Как правило, корпоративы на рабочих местах проводят ближе к новогодним каникулам, и заказов блюд в последнюю неделю года было столько, что мы были вынуждены отказывать — спрос был выше наших возможностей, — говорит Докалин.
Будут ли в этот раз популярны корпоративы навынос, пока непонятно. Как правило, трудовые коллективы в офисах отмечают Новый год в последнюю декаду декабря и еду для праздника заказывают накануне.
…и тигры у ног моих сели
Ювелирные изделия — в первой тройке списка самых популярных подарков на Новый год и Рождество. В ювелирных салонах продают не только украшения, но и сувениры, посуду.
По словам гендиректора сети ювелирных магазинов Надежды Ткаченко, в начале декабря покупателей, пришедших именно за новогодними подарками, ещё не так много, но символы года уже покупают, присматриваются и прицениваются к украшениям, выбирают подарки.
Самый пик новогодних продаж обычно приходится на последнюю неделю декабря, но в этом году продавцы «ювелирки» не ждут больших очередей.
— Во-первых, за время пандемии у людей снизился заработок: кто-то потерял работу, кому-то сократили рабочие часы и, соответственно, зарплату, кто-то сильно переболел и по состоянию здоровья уже не может трудиться в прежнем режиме. Многие предпочитают попридержать накопленное, не потратить всё на праздник. Во вторых, немало людей, которые очень негативно относятся к мерам эпидемиологической безопасности, введённым в Приморье, впрочем, как и по всей стране и миру. При входе в магазин наш сотрудник не только проверяет наличие QR-кода, но и предлагает бесплатно маску, если посетитель без неё. Но много людей с раздражением относятся к этой необходимости, хотя уже второй год мы все ходим в масках, чтобы уберечься от заражения коронавирусной инфекцией. Некоторые граждане категорически не приемлют меры по обеспечению безопасности своего здоровья и, чтобы не надевать маску, просто разворачиваются и уходят. С введением обязательного предъявления QR-кода при посещении магазинов с непродовольственными товарами мы уже видим снижение потока покупателей перед зимними праздниками, — рассказывает Надежда Ткаченко.
Она уточняет, что ещё два года назад, до пандемии, граждане со средним доходом могли позволить себе потратить на новогодние подарки 20 тысяч рублей в ювелирном салоне. Сегодня они уже не смотрят в сторону золота с драгоценными камнями. Выбирают серебро, либо бижутерию, либо изделия с недорогими натуральными камнями.
— Активно разбирают украшения с символами года. Нередко случалось, что их раскупали ещё задолго до Нового года. Это было всегда так, и этот год не стал исключением. Например, недавно мы получили изделия из бронзы и янтаря стоимостью около 300 рублей. Думаю, торговать ими будем недели полторы, настолько высок спрос на изображение или фигурку тигра — символ не только наступающего года, но и Приморского края. Есть и более дорогие, из серебра, по 6 тысяч рублей, но и их разбирают активно, — отмечает специалист.
В роли Деда Мороза
Парфюмерию и косметику также раскупают «на ура» в качестве подарков к Новому году и Рождеству. И в этот раз продавцы ароматов, кремов и помад ожидали более активного начала новогодних продаж. Сначала помешала погода: снегопад в начале месяца привёл к транспортному коллапсу во Владивостоке. Первая декада декабря практически прошла вхолостую — горожанам было не до шопинга, торговые центры стояли пустыми.
— Сейчас покупателей становится больше, но всё равно меньше в сравнении даже с прошлогодним потоком людей — сказывается введение пандемийных ограничений. — Наш товар не залежится, не пропадёт, даже если не будет распродан, как ожидалось, в конце года. Но мы заказали много новогодней упаковки, сувениров с символикой наступающего года. Уже есть опасения, что часть останется невостребованной, значит, придётся выкинуть, — говорит продавец бутика с парфюмерией одного из торговых центров Владивостока.
В магазинах одежды наступление Нового года не влияет на объёмы продаж, рост спроса ощутим только при смене сезонов. Но и «одёжный» ретейл не ожидал спада продаж.
– Если это не специализированный салон нарядной одежды или новогодних костюмов, то предпраздничный ажиотаж — мимо нас. Трудно найти человека, который бы к новому году специально покупал офисную рубашку, блузку, колготки, джинсы или сапоги. Однако с введением QR-кодов поток покупателей снизился в два раза, сразу же. И вряд ли бонусы и скидки в салонах с повседневной одеждой заинтересуют покупателей в ближайшее время — сейчас всё внимание новогоднему ассортименту, — отмечает владелец нескольких магазинов одежды Виктор Сергеев.
Продавцы бытовой техники и электроники настроены более оптимистично. Убеждены, что за последние две недели декабря торговые залы ещё будут заполнены покупателями. В канун Нового года на подарки берут не только гаджеты, но и бытовую технику, в том числе крупную. Казалось бы, зачем ждать зимы, чтобы поменять, например, холодильник. Оказывается, покупают ещё и эмоции.
— Новогодние продажи — традиционно самые большие по объёму и количеству покупок. Их не сравнить ни с восьмимартовскими продажами, ни, тем более, с февральскими. Предновогодний шопинг — это потребность не только купить что-то, но и получить удовольствие от самого процесса выбора подарков, сувениров для родных и близких в праздничной атмосфере, которая уже стала одним из ритуалов подготовки к Новогодней ночи. Собираясь порадовать близких обновкой или подарком, чувствуешь себя немного Дедом Морозом, который исполняет желания. Поиск подарков в интернете вряд ли подарит столько приятных эмоций и ожидания чуда, — говорит продавец электробытовых товаров Сергей Симонов.
По этой причине владельцы магазинов всё же уверены, что без покупателей совсем уж не останутся, даже если бюджеты на подарки станут скромнее.