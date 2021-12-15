То погода, то QR-коды: приморцы не спешат за новогодними подарками, оставляя бизнес без привычных доходов

— Во-первых, за время пандемии у людей снизился заработок: кто-то потерял работу, кому-то сократили рабочие часы и, соответственно, зарплату, кто-то сильно переболел и по состоянию здоровья уже не может трудиться в прежнем режиме. Многие предпочитают попридержать накопленное, не потратить всё на праздник. Во вторых, немало людей, которые очень негативно относятся к мерам эпидемиологической безопасности, введённым в Приморье, впрочем, как и по всей стране и миру. При входе в магазин наш сотрудник не только проверяет наличие QR-кода, но и предлагает бесплатно маску, если посетитель без неё. Но много людей с раздражением относятся к этой необходимости, хотя уже второй год мы все ходим в масках, чтобы уберечься от заражения коронавирусной инфекцией. Некоторые граждане категорически не приемлют меры по обеспечению безопасности своего здоровья и, чтобы не надевать маску, просто разворачиваются и уходят. С введением обязательного предъявления QR-кода при посещении магазинов с непродовольственными товарами мы уже видим снижение потока покупателей перед зимними праздниками, — рассказывает Надежда Ткаченко.