Во Владивостоке отвергнутый ухажёр лишил имущества соперника

Он признался, что летом отдыхал на море, познакомился с девушкой. С его слов, некоторое время они встречались, но потом она отвергла ухаживания. Мужчина начал следить за ней. В какой-то момент увидел её в компании молодого человека и решил отомстить сопернику. Первый поджог оказался неудачным, но злоумышленник проявил упорство и через некоторое время повторил противоправный поступок.