Чтобы год был «умным»: полезные подарки от «Ростелекома»

Система «Умный дом» станет удачным новогодним подарком тому, кто ценит технологичность и функциональность. При этом сервис простой и понятный, им можно пользоваться в ежедневном режиме без особых усилий и потери времени. Технологии «Умного дома» позволяют удаленно контролировать бытовые приборы, а еще создавать сценарии освещения и температуры под свои привычки. В базовый комплект системы входят датчики движения и открытия, а расширенный дополнен датчиками дыма и протечки. Управлять системой можно через любой гаджет, подключенный к интернету. Дополнить комплект «Умного дома» предлагаем камерой видеонаблюдения, чтобы за происходящем в доме можно было бы еще и наблюдать.