К открытию зимнего городка во Владивостоке готовились месяц

Зрителей ждут сложнейшие трюки, авторская музыка, яркие спецэффекты, уникальные костюмы и профессиональная хореография.
Над постановкой работали режиссер-постановщик Алексей Шеин и хореограф-постановщик иммерсивных спектаклей Валерия Чистякова из Санкт-Петербурга. Команда готовила хореографию и цсенические решения в течение месяца.
Организаторы утверждают, что зрители также примут участие в спектакле.
В основе сюжета лежит история о Тихоне Капиталове, который в погоне за деньгами утратил вкус к жизни. Действие происходит в канун Рождества - время, которое можно назвать самым сказочным, но главный герой недоумевает по поводу всеобщей радости, он даже возмущен происходящим. Чтобы навести порядок в душе у героя, другие действующие лица погружают его в воспоминания.
После всех поприветствуют Дед Мороз со Снегурочкой. Ожидается фаер шоу и флэшмоб в финале.
Напомним, в прошлом году на центральной площади был оборудован каток. В этом году в его центре появится фудкорт. Также будет доступен прокат коньков. Для самых маленьких смонтируют игровую зону «Лабиринт». Будет оборудована ледяная горка и зона для игры в керлинг.