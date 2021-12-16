zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

К открытию зимнего городка во Владивостоке готовились месяц

16 декабря 2021, 05:33
Фото: пресс-служба мэрии Владивостока
Новогодний городок во Владивостоке откроется 18 декабря. В 17:30 жителей и гостей города приглашают посмотреть иммерсивный спектакль «Сон в зимнюю ночь».

Зрителей ждут сложнейшие трюки, авторская музыка, яркие спецэффекты, уникальные костюмы и профессиональная хореография.

Над постановкой работали режиссер-постановщик Алексей Шеин и хореограф-постановщик иммерсивных спектаклей Валерия Чистякова из Санкт-Петербурга. Команда готовила хореографию и цсенические решения в течение месяца.

Организаторы утверждают, что зрители также примут участие в спектакле.

В основе сюжета лежит история о Тихоне Капиталове, который в погоне за деньгами утратил вкус к жизни. Действие происходит в канун Рождества - время, которое можно назвать самым сказочным, но главный герой недоумевает по поводу всеобщей радости, он даже возмущен происходящим. Чтобы навести порядок в душе у героя, другие действующие лица погружают его в воспоминания.

После всех поприветствуют Дед Мороз со Снегурочкой. Ожидается фаер шоу и флэшмоб в финале.

Напомним, в прошлом году на центральной площади был оборудован каток. В этом году в его центре появится фудкорт. Также будет доступен прокат коньков. Для самых маленьких смонтируют игровую зону «Лабиринт». Будет оборудована ледяная горка и зона для игры в керлинг.

#Новости#Праздник#Владивосток#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56