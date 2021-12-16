К открытию зимнего городка во Владивостоке готовились месяц

В основе сюжета лежит история о Тихоне Капиталове, который в погоне за деньгами утратил вкус к жизни. Действие происходит в канун Рождества - время, которое можно назвать самым сказочным, но главный герой недоумевает по поводу всеобщей радости, он даже возмущен происходящим. Чтобы навести порядок в душе у героя, другие действующие лица погружают его в воспоминания.