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На стратегические направления направят более солидные суммы из бюджета Владивостока

16 декабря 2021, 07:59
Фото: 1mediainvest.ru
Доходы бюджета-2021 столицы Приморья увеличили еще на 266 млн рублей. Это стало возможным из-за увеличения налоговых и неналоговых доходов.

На заседании думы 16 декабря депутаты поддержали корректировку бюджета и статьи перераспределения средств. В итоги на стратегические направления и важные объекты направят более солидные суммы. Так, 47 млн рублей пойдут на реконструкцию стадиона «Авангард», 48,1 млн рублей — на строительство детского сада в районе Снеговая Падь и 10,4 млн рублей — на создание дополнительных мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет.

На приобретение техники для лыжной трассы направят 11,4 млн рублей, а на строительство велодорожек на острове Русском — 6 млн рублей. Самая крупная корректировка — 134 млн рублей, — пойдет на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Также на 5,3 млн рублей выросла сумма субвенций по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей.

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#Новости#Владивосток#Бюджет#Приморье#Экономика
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