На стратегические направления направят более солидные суммы из бюджета Владивостока

На заседании думы 16 декабря депутаты поддержали корректировку бюджета и статьи перераспределения средств. В итоги на стратегические направления и важные объекты направят более солидные суммы. Так, 47 млн рублей пойдут на реконструкцию стадиона «Авангард», 48,1 млн рублей — на строительство детского сада в районе Снеговая Падь и 10,4 млн рублей — на создание дополнительных мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет.