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Почтальоны в Приморье будут доставлять лекарства

16 декабря 2021, 02:55
Фото: Александр Дедов
Краевой минздрав призывает оформить доставку льготных лекарств «Почтой России». Зима — травмоопасный период.

Жители сел, которые получают адресную помощь по проекту социального взаимодействия могут оформить доставку льготных лекарств «Почтой России». В частности это 9 муниципалитетов Приморья: поселки Кавалерово, Арсеньева, Красноармейского, Дальнереченского, Яковлевского районов, Чугуевского, Анучинского, Дальнегорского и Лесозаводского округов.

«Зима – травомоопасный период, а пациенты, которые получают бесплатные лекарства, – в основном люди старшей возрастной группы. Сейчас они еще больше времени тратят на дорогу до аптеки и обратно. Поэтому призываем жителей оформить доставку лекарств на дом через Почту России», – обратилась к пожилым приморцам начальник отдела оказания медпомощи взрослому населения минздрава края Евгения Шутка.

Медики призывают жителей сел в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, а также в травмоопасный зимний период воздержаться от личного посещения аптек и оформить доставку лекарств почтальонами.

Для оформления доставки необходимо обратиться в свое лечебное учреждение.

#Новости#Здравоохранение#Льготы#Приморье#Почта России#Общество
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