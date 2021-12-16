Против пробок в приморской столице выступят единым центром

Константин Шестаков также отметил, что в уходящем году во Владивостоке за счёт реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», средств Минвостокразвития, субсидий из краевого бюджета и средств города отремонтировано 17 километров дорог. В списке работ на 2022 год — ремонт Нейбута, Калинина, Давыдова, участка от пересечения Шуйской и Русской далее по Волжской до проспекта 100-летия Владивостока. Планируется приступить к строительству развязки «Зелёный угол», а также завершить историю с ремонтом Некрасовского путепровода, продолжить асфальтирование дороги на Русском острове.