zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Против пробок в приморской столице выступят единым центром

16 декабря 2021, 05:25
Фото: 1mediainvest.ru
Мэр Владивостока Константин Шестаков назвал одной из главных проблем города автомобильные пробки. Об этом он заявил, выступая с отчётом перед депутатами городской думы.

Сейчас дорожные службы вручную регулируют светофоры, не имея аналитики по движению транспорта. Для организации этой работы на необходимом уровне во Владивостоке уже в следующем году появится центр организации дорожного движения, заверил глава приморской столицы.

По его словам, центр будет обрабатывать получаемые сведения о транспортных потоках и регулировать их дистанционно.

Константин Шестаков также отметил, что в уходящем году во Владивостоке за счёт реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», средств Минвостокразвития, субсидий из краевого бюджета и средств города отремонтировано 17 километров дорог. В списке работ на 2022 год — ремонт Нейбута, Калинина, Давыдова, участка от пересечения Шуйской и Русской далее по Волжской до проспекта 100-летия Владивостока. Планируется приступить к строительству развязки «Зелёный угол», а также завершить историю с ремонтом Некрасовского путепровода, продолжить асфальтирование дороги на Русском острове.

— Необходимо начать двигаться по привлечению средств на ремонт Рудневского моста, — отметил глава Владивостока.

Он также добавил, что это только крупные объекты. Перечень всех адресов, где будут проводить ремонт дорог, уточнят в феврале.

Материалы по теме
На ещё одной улице Владивостока запретят стоянку автомобилей
#Новости#Владивосток#Автомобили#Дороги#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56