Бюджет Приморья пополнился на 300 миллионов благодаря решению проблем новостроев.

За три года при содействии Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края достроены 14 многоквартирных домов, сданы в эксплуатацию 150 тысяч квадратных метров жилья. В правах восстановлены 2 064 семьи дольщиков.
В 2021 году фонд обеспечивает завершение строительства 10 проблемных объектов во Владивостоке, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2021-2022 годах, – это ЖК «Олимп» (улица Грибоедова, 46), дом №1 в ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д» и восемь многоквартирных домов ЖСК «Остров».
«До конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию последнего долгостроя в Снеговой Пади. По согласованию с дольщиками сперва будут сданы панельные блок-секции, сдача монолитной вставки запланирована на февраль. В 2022-м, после постановки домов на кадастровый учет, мы осчастливим около 650 семей, введем в эксплуатацию около 50 тысяч квадратных метров жилья», – отметила Оксана Немцева.
С 2019 по 2021 год было выделено 3,5 миллиарда рублей на завершение строительства проблемных объектов. Из краевых средств было выделено 1,3 миллиарда, из федеральных — 2,2 миллиарда.
Работа Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморья предполагает возвратность денежных средств.
При этом деятельность Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края предполагает возвратность денежных средств – на сегодняшний день в бюджет региона поступило уже 310 миллионов рублей.
«Введя в эксплуатацию проблемные объекты, мы построили около 400 квартир, которые перешли в собственность Приморского края. Затем они были переданы федеральным органам и их подведомственным организациям, которые смогли обеспечить своих работников служебным жильем», – сообщила Оксана Немцева.
Часть квартир во введенных домах ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д», по ее словам, была передана детям-сиротам. Еще 3 тысячи квадратных метров жилья, введенных в эксплуатацию, перешли в собственность Приморского края и планируются к использованию для социальных нужд: полицейских постов, медицинских пунктов и прочего.