«Народ к разврату готов!»: Индекс «Оливье» и прочие радости Нового года

Клубника на праздник обойдётся в 714 рублей за 250 граммов, малина – в 1 165 рублей за 170 граммов. Если уж хочется совсем чего-то особенного, то можно расщедриться на килограмм черешни за 8 848 (!!!) рублей. Дыня «болло» чёрная обойдётся сладкоежкам в 692 рубля за килограмм. Тарталетки – в 300 рублей за 10 штук. А вот намазка из белых трюфелей весом 90 граммов продаётся по цене 1 383 рубля. Вероятно, очень вкусные бутерброды получатся. К ним можно купить полувяленные помидорчики (703 рубля за 314 мл). Вдобавок – паштет медовый из печени индейки за 382 рубля или индейка с курагой и грецким орехом за 463 рубля.