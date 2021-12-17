Во Владивостоке открытие новогоднего городка отметят спектаклем «Сон в зимнюю ночь»

— 14:00 — ул. Ильичева, 15 (открытая площадка между супермаркетом «Реми» и фитнес-клубом «Геометрия Фитнеса») — праздник в честь предстоящего Нового года с участием Деда Мороза и Снегурочки. В программе — конкурсы, горячий чай и вкусные подарки;