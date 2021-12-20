Ищущие работу в Приморье стали более капризными

В среднем, во второй пандемийный год в Приморье, на одну вакансию претендовало два кандидата. Это должно насторожить работодателей, поскольку нормой считается 5-6 резюме на одно место. Наибольшая активность руководителей, ищущих сотрудников, пришлась на ноябрь 2021 года. Вообще, с начала года количество вакансий выросло на 73%.