«Подозрительную» нерку привезли во Владивосток с Камчатки

Проблема обнаружилась уже по прибытии груза в дальневосточную столицу после выгрузки с судна на холодильник. Инспектор Россельхознадзора установил, что на часть товара отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, а также документы, свидетельствующие о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.