«Подозрительную» нерку привезли во Владивосток с Камчатки

Проблема обнаружилась уже по прибытии груза в дальневосточную столицу после выгрузки с судна на холодильник. Инспектор Россельхознадзора установил, что на часть товара отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, а также документы, свидетельствующие о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.
Законодательством запрещен оборот продукции без ветеринарных сопроводительных документов, в отношении которых не может быть установлена прослеживаемость.
Продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по заразным болезням животных территории. Оборот подконтрольной госветнадзору продукции, не прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу, запрещен.