Бюджет Приморья на 2022 год: баланс и приоритеты

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, в проекте краевого бюджета были учтены предложения, прозвучавшие во время общественного обсуждения. В нескольких районах Приморья решено построить детские сады, школы, поликлиники и спорткомплексы. В частности, дополнительное финансирование выделят на строительство детского сада и школы в поселке Зима Южная, комплекса единоборств в селе Вольно-Надеждинском, дома культуры в поселке Западном. Важными объектами также признаны гидротехнические сооружения для защиты от наводнений в Лесозаводском городском округе, сёлах Рощино и Вострецово, посёлке Горные Ключи, сети водоснабжения и водоотведения в селе Воздвиженке и городе Большой Камень, мостовые переходы через реки Арзамасовку, Партизанскую, Зеркальную – на всё это в бюджете заложены средства.