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Фэнтези-свадьбы и новая жизнь с новым именем — чем жил приморский ЗАГС в 2021 году

21 декабря 2021, 05:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
Начальник ЗАГСа по Первомайскому району Владивостока рассказала о том, как прошел 2021-й год. Любовь Карпова отметила, что тематических церемоний стало значительно меньше.

«У нас часто бывают байкеры в своих нарядах. Из недавнего — регистрировались фанаты сериала «Игра престолов», их гости тоже нарядились в костюмы из сериала. Было очень интересно», — рассказала начальница ЗАГСа.

А еще оказалось, что люди стали гораздо чаще менять свое имя. В 2021 году их количество возросло.

«Если в 2020 году было около 100 случаев, то в этом уже 200. С чем это связано – никто объяснить не может. Скорее всего, люди меняют свое имя, чтобы начать новую жизнь», - отметила представитель ЗАГСа.

Кстати, теперь регистрировать рождение ребенка в ЗАГСе вовсе не обязательно. Эту функцию взяли на себя многофункциональные центры (МФЦ).

«За прошедший период они зарегистрировали около 100 рождений. Конечно, людям это удобно. Они отдали документы в МФЦ, зарегистрировали рождение – все делается в одном месте. Нет хождения по другим инстанциям – вот, что важно», отметила удобство новых правил Любовь Карпова.

#Новости#Владивосток#ЗАГС#Приморье#Общество
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