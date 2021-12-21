Последняя новогодняя марка Советского Союза осталась во Владивостоке

В пресс-службе ведомства рассказали подробнее об экспонатах. Например, новогодние открытки 1900 годов были, в основном, рельефные с позолотой. Тогда встреча Нового года ассоциировалась не только с курантами и колоколами, но и с подковами и четырёхлистным клевером на счастье. Интересно, что в новогодние поздравительные послания часто украшались весенними цветами. Советский период сразу узнаешь: на открытках в то время Дед Мороз активно участвует в жизни трудового народа. Волшебник — железнодорожник на БАМе, летает в космос, плавит металл, работает на ЭВМ, развозит почту.