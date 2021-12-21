Во Владивостоке дешёвые консервы выдавали за продукт известного бренда

В каких торговых точках реализовывались консервы с переклеенным этикетом и в каком количестве, не уточняется. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности. А также выясняется сумма причинённого ущерба, с целью квалификации данного нарушения законодательства.