«КоулСтар» инвестирует в проекты на территории Приморья

Это уже второй проект в Приморье, который намеревается реализовать крупнейшая в России угледобывающая компания. Два года назад были озвучены планы по возведению за 3,5 года терминала «Морской порт Аврора» в бухте Безымянная (под Владивостоком). Тогда, в 2019 году, инвестиции на реализацию проекта оценивались приблизительно в 57,8 млрд рублей. Затраты на возведение терминала — 17,6 млрд рублей, на строительство нефтеналивного порта — 25,2 млрд рублей.