Приморье — национальный лидер по росту объёмов промышленного производства

Например, в жилищном строительстве год-два назад вводили в строй 500 тыс. м2, сейчас — 800 тыс. м2. Прорыв в решении застарелой проблемы Приморья — выполнению региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья. В этом году показатели выполнены на 200 процентов. Губернатор поставил задачу в 2022 году завершить эту программу, выполнив все обязательства. Это задача амбициозная, но мы, уверена, выполним её.