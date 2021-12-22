В центре Владивостока деловой комплекс облагородят общественной зоной

По мнению руководителя компании-инвестора, в центральной части города отмечается дефицит современных офисных центров малого формата, да ещё и с собственным автоматизированным подземным паркингом. Но это здание – только первый этап инвестиционного проекта. В следующем году планируется открыть в находящемся рядом историческом здании общественно-деловой центр, в котором будут располагаться кафе, рестораны, магазины и прочие объекты.