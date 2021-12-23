АЗС ННК в Хабаровске готовы к новогодним нагрузкам

Традиционно, в предновогодний период и в выходные после празднования, возрастает нагрузка на АЗС, отмечается повышенный спрос на топливо. Однако в этом году хабаровчанам не о чем беспокоиться. По словам гендиректора ПАО ННК — Хабаровскнефтепродукт» Дмитрия Хлебникова, в компании работают на опережение, поэтому заранее подготовили запасы топлива.