Демография региона показывает отрицательную динамику

За девять месяцев года родилось 12 991 малышей. Это примерно 9 младенцев на 1000 человек, подсчитали в Приморскстате.
За это же время число зарегистрированных умерших превысило число родившихся в 1,8 раза. Это больше чем год назад (за январь–сентябрь 2020 года в полтора раза).
Мужская смертность превысила женскую на 7,6%.
Приехало в Приморье из других регионов страны 13071 человек (на 2,6% меньше, чем за соответствующий период 2020), из других стран — 6232 человека (больше на 11,3%).
Выехало в другие регионы России 16369 человек (на 9,6% больше), в другие страны — 4361 человек (в 1,8 раза меньше).