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Демография региона показывает отрицательную динамику

23 декабря 2021, 07:31
Фото: 1mediainvest.ru
В Приморье на начало года проживало 1 877 844 человек. Из них 898 731 мужчин, женщин — 979 113. Экономически активные граждане, в возрасте от 20 до 64 лет, составляет большую часть населения — 1 073 156 человек.

За девять месяцев года родилось 12 991 малышей. Это примерно 9 младенцев на 1000 человек, подсчитали в Приморскстате.

За это же время число зарегистрированных умерших превысило число родившихся в 1,8 раза. Это больше чем год назад (за январь–сентябрь 2020 года в полтора раза).

Мужская смертность превысила женскую на 7,6%.

Приехало в Приморье из других регионов страны 13071 человек (на 2,6% меньше, чем за соответствующий период 2020), из других стран — 6232 человека (больше на 11,3%).

Выехало в другие регионы России 16369 человек (на 9,6% больше), в другие страны — 4361 человек (в 1,8 раза меньше).

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#Новости#Демография#Приморье#Общество
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