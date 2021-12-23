«Металлисты» нанесли ущерба почти на 2 млн рублей приморским электроподстанциям

«Всего на счету задержанных свыше 20 эпизодов противоправной деятельности, совершенных в городе Владивостоке, Надеждинском и Кавалеровском районах, а также в Октябрьском округе Приморского края. Общий ущерб, причиненный электросетевой компании, превысил 1,9 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе краевого УМВД.