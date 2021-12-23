Предновогодний ажиотаж: в Приморье дама въехала в магазин на автомобиле

Как пояснили в пресс-службе краевой полиции, уже установлено: совершая манёвр на парковке возле супермаркета, водитель автомобиля марки Toyota Passo не справилась с управлением и въехала в витрину, повредив автоматические двери.
В результате ДТП пострадала сама 57-летняя женщина, управлявшая транспортным средством. На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Медики диагностировали ей ушиб спинки носа.
В Госавтоинспекции женщина пояснила произошедшее тем, что перепутала педали тормоза и газа. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование, а торговцы подсчитывают убыток. Автомобилистке грозит не только штраф, но и придётся возместить материальный ущерб, причиненный собственнику магазина.