Сухой док: во Владивостоке засыпали, в Большом Камне построили

Отметим, ранее во Владивостоке на территории бывшего ОАО «ХК Дальзавод», служившего судоремонтной базой Тихоокеанского флота, было три сухих дока — один напротив цирка и два в районе Луговой. Один из них уже в начале двухтысячных засыпали. Доводом стало то, что сооружению требовался ремонт, на который не было денег. Сейчас на этом месте размещена одна из площадок сборочного завода Sollers во Владивостоке.