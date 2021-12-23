В Приморье от COVID-19 умерло семь человек за минувшие сутки

Суточная заболеваемость COVID-19 в регионе остается на высоком уровне. По данным оперативного штаба на 23 декабря в крае выявлены еще 452 случая инфекции, за весь период эпидемии коронавирусом заболели 98 542 приморца. Всего за два года 1 508 приморцев не справились с заболеванием.

Сюжет Приморье