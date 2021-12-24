Эксперт: хотите дешёвое жильё — сделайте Владивосток захолустьем

— Владивосток, во-первых, очень яркий город, сам по себе. Во-вторых, временный хаб для выезжающих с Дальнего Востока. В третьих, точка массированных государственных инвестиций, — комментирует председатель совета Ассоциации саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» Сергей Федоренко. — Плюс — это столица ДФО, удобная логистика со странами Азиатско-тихоокеанского региона, Дальневосточный федеральный университет, уникальный Приморский океанариум, театры, в том числе приморский филиал Мариинки, филиал Академии русского балета А. Я. Вагановой во Владивостоке, планируется открытие филиала Третьяковки. Экономика также развивается, чему способствуют территории с льготными налоговыми режимами — особые ТОРы, СПВ, офшор на Русском. Рядом с Владивостоком находится, можно уже сказать, центр крупного судостроения страны — современный судостроительный комплекс «Звезда». Это высокотехнологичное производство, с хорошими зарплатами и интересными рабочими местами, о которых говорил президент Путин. Суда, которые строятся на его верфях, не возводились даже в советском прошлом.