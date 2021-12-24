Как будут работать больницы Приморья в праздники

В праздничные дни амбулаторные инфекционные центры будут работать 31 декабря с 9.00 до 15.00, далее с 2 по 10 января с 8.00 до 22.00. Напомним, что такие центры открыты для температурящих пациентов с симптомами инфекционного заболевания. Жители могут обратиться в АИЦ без предварительной записи с паспортом и полисом. Граждане с другими жалобами по-прежнему принимаются в плановом режиме в поликлиниках. Пациентам с симптомами ОРВИ и температурой 38 градусов и выше следует вызвать врача на дом.