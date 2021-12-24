Кожемяко предложил вдвое увеличить размер «Туристического кэшбэка» для дальневосточников

«На комиссии мы рассмотрели предложение, чтобы программа „Безопасные качественные дороги“ включала и средства на объекты туризма. Например, в 2022 году за счет средств краевого бюджета будет реконструирована автодорога Душкино–Ливадия, это около 500 миллионов рублей. Но у нас есть еще масса дорог, ведущих к туристическим объектам, побережью моря, которые требуют внимания. Считаем, что это направление тоже надо включать в мероприятия по развитию туризма», — обозначил губернатор.