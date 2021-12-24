На что жители Владивостока собираются потратить 13-ю зарплату

В 2021 году каждый пятый из опрошенных жителей Владивостока собирается потратить годовую премию на погашение кредитов и возвращение долгов. «Хочется войти в Новый год без финансовых обременений», «Любые свободные средства направляем на погашение ипотеки», — делятся опрошенные. Ещё 12% из тех, кто участвовал в опросе, собираются инвестировать «тринадцатую» зарплату или добавить её к своим накоплениям. На путешествия и на семью потратятся по 11% респондентов из города. Каждый восьмой планирует купить подарки родным и близким. На ремонт, благоустройство, покупку мебели и прочие крупные бытовые потребности направят средства 6% жителей Владивостока. 9% потратят премию на текущие нужды — покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг. По 2% опрошенных пустят деньги на своё обучение и на личные нужды. Покупку гаджетов запланировали 2%, бытовой техники и деликатесов к праздникам — по 1%. Затруднились ответить 6% опрошенных.