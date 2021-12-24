На Океанском проспекте вместо киосков установят лавочки

Заместитель начальника административно-территориального управления Светлана Вильгерман уточнила, что земельные участки, на которых располагались торговые объекты, долгое время были в аренде. В 2019 году срок её действия закончился, договоры были расторгнуты краевым департаментом земельных и имущественных отношений. Предприниматели с таким решением не согласились и обратились в суд.