На заправках ННК дефицита топлива нет

Первоочередная задача ННК - обеспечить топливом каждую точку присутствия на Дальнем Востоке без перебоев – выполняется в соответствии со строгим графиком. Так ежедневно в сбытовые общества ННК отгружаются необходимые объемы топлива с работающего на полных мощностях Хабаровского нефтезавода. Важно отметить, что бренд ННК, как всегда, ассоциируется у многих с высоким качеством топлива. К примеру, зимний дизель ННК, обладающий отличными характеристиками – традиционно товар повышенного спроса среди дальневосточников.