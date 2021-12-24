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На заправках ННК дефицита топлива нет

24 декабря 2021, 12:39
Фото: АО ННК
В сбытовых обществах ННК сформирован достаточный запас нефтепродуктов для бесперебойного обеспечения дальневосточных регионов.

Реализация топлива осуществляется в рабочем режиме, запасы на нефтебазах восполняются, АЗС работают с полной загрузкой.

Первоочередная задача ННК - обеспечить топливом каждую точку присутствия на Дальнем Востоке без перебоев – выполняется в соответствии со строгим графиком. Так ежедневно в сбытовые общества ННК отгружаются необходимые объемы топлива с работающего на полных мощностях Хабаровского нефтезавода. Важно отметить, что бренд ННК, как всегда, ассоциируется у многих с высоким качеством топлива. К примеру, зимний дизель ННК, обладающий отличными характеристиками – традиционно товар повышенного спроса среди дальневосточников.

На Владивостокской нефтебазе регулярно загружаются бензинами танкеры для потребителей Камчатки.

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#Новости#Группа ННК#Приморский край#Политика
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