Всемирно известный бренд «зашел» на АЗС ННК

Затрудняетесь с выбором новогоднего подарка? Тогда отправляйтесь на АЗС сети ННК, где стартовала совместная акция с ТМ Baldinini(Балдинини).
Условия акции просты. Приобретая топливо и/или сопутствующие товары на АЗС ННК, получайте на кассе специальные фишки за каждые 400 рублей в чеке (с учетом всех скидок), буклет с информацией об акции и одну подарочную фишку.
Собирайте фишки, вклеивайте их в буклет и приобретайте стильные и модные товары бренда Baldinini со скидкой до 66%. Кошельки, шарфы, ключницы и многое другое вы можете выбрать на специальной стойке в торговом зале АЗС. При оплате товара предъявите кассиру буклет с вклеенными фишками и получите скидку на товар, участвующий в акции.
Порадуйте себя и своих близких в преддверии Нового года стильными брендовыми подарками от Baldinini!