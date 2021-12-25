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Всемирно известный бренд «зашел» на АЗС ННК

25 декабря 2021, 08:38
Фото: Ннк
Рекламная акция АЗС ННК и Baldinini: скидка до 66%!

Затрудняетесь с выбором новогоднего подарка? Тогда отправляйтесь на АЗС сети ННК, где стартовала совместная акция с ТМ Baldinini(Балдинини).

Условия акции просты. Приобретая топливо и/или сопутствующие товары на АЗС ННК, получайте на кассе специальные фишки за каждые 400 рублей в чеке (с учетом всех скидок), буклет с информацией об акции и одну подарочную фишку.

Собирайте фишки, вклеивайте их в буклет и приобретайте стильные и модные товары бренда Baldinini со скидкой до 66%. Кошельки, шарфы, ключницы и многое другое вы можете выбрать на специальной стойке в торговом зале АЗС. При оплате товара предъявите кассиру буклет с вклеенными фишками и получите скидку на товар, участвующий в акции.

Порадуйте себя и своих близких в преддверии Нового года стильными брендовыми подарками от Baldinini!

Акция проводится на АЗС ННК в соответствии с адресной программой, указанной в Правилах акции.

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